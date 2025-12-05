Dîner gastronomique accord mets & vins de Bourgogne Restaurant Gastronomique du Clair de la Plume Grignan

Dîner gastronomique accord mets & vins de Bourgogne

Restaurant Gastronomique du Clair de la Plume 2 place du Mail Grignan Drôme

Tarif : 295 – 295 – EUR

menu 6 balades

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Au restaurant gastronomique 1* Michelin carte cosignée par le Chef Glenn Viel***, le chef Benjamin Reilhès et le chef pâtissier Cédric Perret, découvrez une soirée accords mets & vins de Bourgogne autour d’un dîner en 6 chemins & vins en 6 services.

.

Restaurant Gastronomique du Clair de la Plume 2 place du Mail Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 01 01 info@clairplume.com

English :

At the 1* Michelin-starred gastronomic restaurant with a menu co-created by Chef Glenn Viel***, Chef Benjamin Reilhès and Pastry Chef Cédric Perret, discover an evening of Burgundy food & wine pairings, with a 6-course dinner & wine menu.

German :

Im Gourmet-Restaurant mit 1* Michelin-Karte, das von Chefkoch Glenn Viel***, Chefkoch Benjamin Reilhès und Chefkonditor Cédric Perret mitgestaltet wurde, erleben Sie einen Abend, an dem Speisen und Weine aus Burgund aufeinander abgestimmt werden, mit einem Abendessen auf 6 Wegen & Weinen in 6 Gängen.

Italiano :

Presso il ristorante gastronomico 1* stelle Michelin, con un menu co-creato dallo chef Glenn Viel***, dallo chef Benjamin Reilhès e dal pasticcere Cédric Perret, scoprite una serata di abbinamenti enogastronomici della Borgogna con una cena enogastronomica di 6 portate.

Espanol :

En el restaurante gastronómico de 1* estrellas Michelin con un menú creado conjuntamente por el Chef Glenn Viel***, el Chef Benjamin Reilhès y el Chef pastelero Cédric Perret, descubra una velada de maridaje de vinos y platos de Borgoña con una cena maridaje de 6 platos.

L’événement Dîner gastronomique accord mets & vins de Bourgogne Grignan a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes