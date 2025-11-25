Dîner gastronomique et Spectacle de contes en musique Colmar

Dîner gastronomique et Spectacle de contes en musique

Profitez d’un succulent repas au restaurant l’Arpège tout en profitant d’un spectacle conté par la Compagnie du Touraco vert.

Le restaurant gastronomique L’Arpège à Colmar, ouvre ses portes au Touraco Vert!

Dans ce cadre magnifique situé 1 rue Saint Martin, pourront se déployer les contes de Yapi, et, et…

Une belle équipe d’artistes!!!

le conteur Innocent Yapi , qu’on ne présente plus…

Le musicien virtuose, et griot Moussa Madoubé Coulibaly

L’artiste polymorphe (chanteuse, danseuse, échassière,…) Emmanuelle Gasquet nous régalera de ses poèmes, accompagnée de Jacinthe Schléret au violon.

Côté cuisine, Rose Anne et son équipe, grands poètes de la gastronomie, composeront un dîner tout en finesse et nous feront voyager des papilles, entre gastronomie française et inspirations ivoiriennes. .

1 rue saint martin Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 65 37 41 55 info@lescontesdutouracovert.fr

English :

Enjoy a sumptuous meal at the Arpège restaurant while listening to a storytelling show by the Compagnie du Touraco vert.

German :

Genießen Sie eine leckere Mahlzeit im Restaurant l’Arpège, während Sie sich von der Compagnie du Touraco vert erzählen lassen.

Italiano :

Gustate un pasto succulento al ristorante Arpège mentre assistete a uno spettacolo di narrazione della Compagnie du Touraco vert.

Espanol :

Disfrute de una suculenta comida en el restaurante Arpège mientras asiste a un espectáculo de cuentacuentos a cargo de la Compagnie du Touraco vert.

