Dîner gourmand et animations ZA de Kermestre Baud
ZA de Kermestre Restaurant Minutes Papillons Baud Morbihan
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Venez célébrer la soirée du nouvel an au restaurant Minutes Papillons à partir de 19h.
DJ ambiance 80’s Indochine, Jean-Jacques Goldman…
19h-23h fond musical et tours de magie à table. 23h-1h piste de danse ouverte !
Sur réservation. .
ZA de Kermestre Restaurant Minutes Papillons Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 57 97 01 10
