Dîner gourmand et animations ZA de Kermestre Baud

Dîner gourmand et animations

ZA de Kermestre Restaurant Minutes Papillons Baud Morbihan

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Venez célébrer la soirée du nouvel an au restaurant Minutes Papillons à partir de 19h.

DJ ambiance 80’s Indochine, Jean-Jacques Goldman…

19h-23h fond musical et tours de magie à table. 23h-1h piste de danse ouverte !

Sur réservation. .

ZA de Kermestre Restaurant Minutes Papillons Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 57 97 01 10

