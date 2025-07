DINER GUINGUETTE ET SPECTACLE Béziers

DINER GUINGUETTE ET SPECTACLE

1 Chemin Latéral du Port Neuf Béziers Hérault

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Ambiance guinguette, musique vivante, plats français et vins locaux une soirée joyeuse avec Morena la Griotte, à deux pas du feu d’artifice de Béziers. Sur réservation uniquement.

Une soirée festive vous attend sous les lampions guinguette, chansons de rue et plats savoureux sont au menu. Morena la Griotte et ses complices mêlent accordéon, violon et rythmes du monde pour un dîner-spectacle haut en couleur. Œufs mayo, poulet rôti, camembert, bons crus… et à 22h, le spectacle pyrotechnique de Béziers viendra clore cette belle soirée. Sur réservation uniquement. .

1 Chemin Latéral du Port Neuf Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 16 13 33 48

English :

Guinguette atmosphere, lively music, French dishes and local wines: a joyful evening with Morena la Griotte, just a stone’s throw from the Béziers fireworks. By reservation only.

German :

Guinguette-Atmosphäre, lebendige Musik, französische Gerichte und lokale Weine: ein fröhlicher Abend mit Morena la Griotte, nur wenige Schritte vom Feuerwerk in Béziers entfernt. Nur mit Reservierung.

Italiano :

Atmosfera da guinguette, musica vivace, piatti francesi e vini locali: una serata gioiosa con Morena la Griotte, a due passi dai fuochi d’artificio di Béziers. Solo su prenotazione.

Espanol :

Ambiente guinguette, música animada, platos franceses y vinos locales: una velada alegre con Morena la Griotte, a dos pasos de los fuegos artificiales de Béziers. Sólo con reserva previa.

