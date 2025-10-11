Diner in the Sky by Quentin MAURO, gagnant Top Chef 2025 Parc du Belvédère Thonon-les-Bains

Diner in the Sky by Quentin MAURO, gagnant Top Chef 2025 Parc du Belvédère Thonon-les-Bains samedi 11 octobre 2025.

Diner in the Sky by Quentin MAURO, gagnant Top Chef 2025

Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : 250 – 250 – 250 EUR

Début : 2025-10-11
2025-10-11

Offrez-vous un dîner d’exception avec Dinner in the Sky, suspendu à 50 mètres de hauteur face au lac Léman.
Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 71 55 55  thonon@thononlesbains.com

English :

Treat yourself to an exceptional dinner with Dinner in the Sky, suspended 50 metres above Lake Geneva.

German :

Gönnen Sie sich ein außergewöhnliches Abendessen mit Dinner in the Sky, das in 50 Metern Höhe über dem Genfer See hängt.

Italiano :

Concedetevi una cena eccezionale con Dinner in the Sky, sospeso a 50 metri sopra il Lago di Ginevra.

Espanol :

Regálese una cena excepcional con Dinner in the Sky, suspendido a 50 metros sobre el lago Lemán.

L’événement Diner in the Sky by Quentin MAURO, gagnant Top Chef 2025 Thonon-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-11 par SPL DESTINATION THONON