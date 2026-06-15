Dîner Insolite à la ferme by La Palette Mittlach

Mittlach

Dîner Insolite à la ferme by La Palette

33 Rue Erbersch Mittlach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02 23:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Au cœur des paysages de montagne, la Ferme de Rothenbach vous invite à vivre un déjeuner insolite au plus près du vivant, dans l’atmosphère authentique de la ferme et de sa fromagerie.

Au cœur des paysages de montagne, la Ferme de Rothenbach vous invite à vivre un déjeuner insolite au plus près du vivant, dans l’atmosphère authentique de la ferme et de sa fromagerie.

Avant de passer à table, laissez-vous guider à la découverte du lieu, de ses animaux et du savoir-faire des fromagers, héritiers d’une tradition patiente où le lait, le temps et la main de l’homme façonnent des produits de caractère. Puis, prenez place dans la grange, tout près des vaches, dans un décor brut et chaleureux où se mêlent l’énergie du troupeau, les senteurs de foin et de bois.

Pour cette parenthèse hors du temps, le Chef Henri Gagneux, du restaurant La Palette à Wettolsheim, imaginera un repas gourmand autour des fromages produits sur place par le fromager Campello. Il vous proposera une cuisine sincère, généreuse et ancrée dans le terroir. Entre retour à la nature, immersion sensorielle et plaisirs de la table, ce déjeuner promet un moment rare, simple et profondément authentique, à la rencontre des hommes, des bêtes et des saveurs qui font battre le cœur des montagnes alsaciennes.

Au menu

Apéritif brochette de barkass aux fruits secs, tartelette au cœur de massif et reine des près Crémant ou bière

Entrée : œuf 58°, espuma au munster sur son lit de choucroute Gewurtztraminer sec

Plat : yakitori de barkass pempa, choux chinois, sauce sésame et riz cantonnais Pinot noir

Fromage : kadaïf fromagère et salade Pinot gris

Dessert : siesskass aux mirabelles, kougelhopf Café

Cet événement s’inscrit dans Vos Diners Insolites en Alsace , organisés en partenariat avec les Chefs d’Alsace, les Etoiles d’Alsace et Alsace Destination Tourisme. .

33 Rue Erbersch Mittlach 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 74 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nestled in the heart of the mountains, the Rothenbach Farm invites you to %E0 enjoy a unique lunch experience that brings you up close to nature, in the authentic atmosphere of the%A0farm and its cheese dairy.

L’événement Dîner Insolite à la ferme by La Palette Mittlach a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de la vallée de Munster