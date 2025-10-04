Dîner insolite à la maison de la musique mécanique Maison de la Musique Mécanique Mirecourt

Dîner insolite à la maison de la musique mécanique Maison de la Musique Mécanique Mirecourt samedi 4 octobre 2025.

Dîner insolite à la maison de la musique mécanique

Maison de la Musique Mécanique 24 rue Chanzy Mirecourt Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04 23:00:00

Dîner insolite proposé par le restaurant le Plan B à la maison de la musique mécanique.

Une visite exclusive de la Maison de la Musique Mécanique.

Un repas servi au cœur des collections.

Une ambiance féérique entre patrimoine et gastronomie.

Menu entrée, plat, assiette de 3 fromages locaux (en supplément), dessert.

Forfait boisson avec ou sans alcool.

Réservation uniquement auprès du restaurant le Plan B.Tout public

Maison de la Musique Mécanique 24 rue Chanzy Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 54 04 35 81

English :

Unusual dinner proposed by the restaurant le Plan B at the Maison de la Musique Mécanique.

An exclusive tour of the Maison de la Musique Mécanique.

A meal served in the heart of the collections.

An enchanting blend of heritage and gastronomy.

Menu: starter, main course, plate of 3 local cheeses (extra charge), dessert.

Alcoholic and non-alcoholic drinks included.

Reservations only through the Plan B restaurant.

German :

Ein ungewöhnliches Abendessen, das vom Restaurant le Plan B im Maison de la musique mécanique angeboten wird.

Eine exklusive Führung durch das Maison de la Musique Mécanique.

Ein Essen, das im Herzen der Sammlungen serviert wird.

Eine märchenhafte Atmosphäre zwischen Kulturerbe und Gastronomie.

Menü: Vorspeise, Hauptgericht, Teller mit 3 lokalen Käsesorten (gegen Aufpreis), Dessert.

Pauschale für alkoholische und alkoholfreie Getränke.

Reservierung nur im Restaurant Plan B.

Italiano :

Una cena insolita offerta dal ristorante Plan B della Maison de la Musique Mécanique.

Una visita esclusiva della Maison de la Musique Mécanique.

Un pasto servito nel cuore delle collezioni.

Un incantevole connubio tra patrimonio e gastronomia.

Menu: antipasto, piatto principale, piatto di 3 formaggi locali (a pagamento), dessert.

Bevande alcoliche e analcoliche incluse.

Prenotazioni solo presso il ristorante Plan B.

Espanol :

Una cena insólita ofrecida por el restaurante Plan B en la Maison de la Musique Mécanique.

Una visita exclusiva a la Maison de la Musique Mécanique.

Una comida servida en el corazón de las colecciones.

Una encantadora mezcla de patrimonio y gastronomía.

Menú: entrante, plato principal, plato de 3 quesos locales (suplemento), postre.

Bebidas alcohólicas y no alcohólicas incluidas.

Reservas únicamente en el restaurante Plan B.

