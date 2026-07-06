Informations pratiques

Itterswiller

Dîner insolite dans les vignes

98 route des vins Itterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Vivez une soirée unique au cœur des vignes avec un dîner d’exception à l’Hôtel-Restaurant Arnold. Accords mets, vins et œnomusicaux vous promettent une expérience sensorielle inoubliable dans un cadre enchanteur.

Dîner dans les Vignes chez Arnold Laissez-vous séduire par une parenthèse d’exception à l’Hôtel-Restaurant Arnold, au pied des vignes.

Savourez un dîner d’exception sublimé par des accords mets, vins et œnomusicaux, pour une expérience sensorielle où les cinq sens s’éveillent. Un voyage gustatif inédit dans un cadre enchanteur. .

98 route des vins Itterswiller 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 50 58 reception@hotel-arnold.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a unique evening in the heart of the vineyards with an exceptional dinner at the Hôtel-Restaurant Arnold. Food and wine pairings, along with musical accompaniment, promise an unforgettable sensory experience in an enchanting setting.

L’événement Dîner insolite dans les vignes Itterswiller a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme du pays de Barr