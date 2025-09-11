Dîner insolite en musique à la Brasserie artisanale Matten Matzenheim

Venez déguster un menu gastronomique au coeur d’une salle de brassage. Vivez une expérience inédite.

Amateurs de découvertes brassicoles et de gastronomie audacieuse, vivez une soirée d’exception au cœur de la Brasserie Matten, là où les arômes de houblon rencontrent la créativité culinaire du Chef Nicolas Laurent, du restaurant La Charrue à Sand.

Dans une ambiance élégante et feutrée, magnifiée par les cuves en inox, les lumières tamisées et le charme brut du lieu, prenez place autour de grandes tablées pour un moment de partage à la fois raffiné et chaleureux. Le décor industriel devient, le temps d’un soir, un écrin intimiste, propice à la dégustation et à la découverte.

Le Chef Nicolas Laurent vous propose un menu dégustation, spécialement imaginé pour sublimer les bières artisanales de la maison Matten. Vous découvrez des créations singulières, comme la glace à la bière, le gâteau de poisson blanc du Rhin, le gibier local au foie gras d’oie et miel du rucher du Kleinfeld, ou encore une étonnante fourme d’Ambert twistée à la bière noire…

La soirée sera ponctuée d’interludes musicaux joués par un organiste, enveloppant chaque instant d’une touche classique et délicate.

Avant le dîner, Franck, maître-brasseur passionné, vous ouvre les portes de la Brasserie Matten pour une visite exclusive. L’occasion de plonger dans l’univers brassicole maison, de découvrir son histoire, son savoir-faire et quelques anecdotes bien brassées.

Pour prolonger l’expérience, vous repartez avec un coffret de bières Matten, souvenir d’un moment unique, où goût, musique et atmosphère se fondent dans une harmonie subtile entre saveurs, sons et émotions.

Menu :

· Salés apéritif : Macaron à la coriandre, mousse de foie, salade Alsacienne, gel cornichons, preskopff, gelée au persil

· Mise en bouche : tartelette mousse de sardines, l’esprit d’une tarte flambée

· Millefeuille de tomates anciennes, stracciatella de bufflonne, huile de basilic

· La pause fraîcheur : glace à la bière

· Poisson : gâteau de poisson blanc du Rhin, épinards, émulsion au riesling

· Viande : gibier de chasse locale au foie gras d’oie, miel du rucher du Kleinfeld, mures et girolles

· Fromage : la fourme d’Ambert à l’impériale Black IPA

· Dessert : baba aux fruits rouges et gin Lady Mattenska, crème mascarpone, glace à la fleur de sureau

· Petites douceurs de fin de repas

Informations pratiques :

· Parking à proximité

· La brasserie n’étant pas chauffée, prévoir une tenue chaude en cas de temps frais

Cet événement s’inscrit dans le cadre de Vos Dîners Insolites en Alsace , organisés en partenariat avec les Chefs d’Alsace, les Étoiles d’Alsace et Alsace Destination Tourisme. .

Rue des Merisiers Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 66 info@lacharrue.com

English :

Enjoy a gourmet menu in the heart of a brewhouse. Live a unique experience.

German :

Genießen Sie ein Gourmetmenü im Herzen eines Sudhauses. Erleben Sie eine völlig neue Erfahrung.

Italiano :

Venite a gustare un menu gourmet nel cuore di una birreria. Vivete un’esperienza unica.

Espanol :

Venga a disfrutar de un menú gastronómico en el corazón de una cervecería. Viva una experiencia única.

