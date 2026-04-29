Dîner insolite en musique au Domaine Barmès-Buecher Wettolsheim

Wettolsheim

Dîner insolite en musique au Domaine Barmès-Buecher

30 Rue Sainte Gertrude Wettolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Vivez une expérience sensorielle inédite au cœur du Domaine Barmes-Buecher ! Dans le silence feutré de la cave voûtée, là où le temps semble suspendu, une invitation vous est murmurée…Celle de vivre un instant rare, où tout devient sensation. Comme la vigne au printemps, comme le vin qui se révèle, cette soirée est une promesse de renouveau.

Dans le silence feutré de la cave voûtée, là où le temps semble suspendu, une invitation vous est murmurée…Celle de vivre un instant rare, où tout devient sensation. Comme la vigne au printemps, comme le vin qui se révèle, cette soirée est une promesse de renouveau.

Au fil du dîner, chaque plat imaginé par les Chefs Anne-Sophie Roux et Benedict Buffler, traiteurs Les Saveurs d’Aubure, dialogue avec deux vins, offrant deux interprétations d’un même terroir, deux sensibilités, une infinité de nuances à ressentir.

Les cordes de la harpe frémissent, la voix s’élève…

La voix d’Anaïs Yvoz, mezzo-soprano, portée par la harpe baroque de Marie Bournisien, effleure la pierre et prolonge les saveurs. Ici, la musique traverse l’instant et relie ce que l’on goûte à ce que l’on ressent. Les mets, les vins et la musique s’entremêlent dans une harmonie délicate, pour une expérience sensorielle unique, où l’attention s’affine, les sens s’éveillent et le lien au lieu et au vin se réinvente.

Offrez-vous ce moment rare au cœur du domaine…

Au menu (boissons comprises)

Apéritif servis dans la cours

Entrée Ceviche de Daurade Royale, crème de maïs au citron vert et pétales de légumes croquants

Plat Poitrine d’oie rôtie au miel et aux épices, sauces renaissance et pommes de terre croustillantes

Dessert Fraîcheur Pêche-Framboise-Verveine

Informations pratiques

– Pensez à vous munir d’un lainage pour profiter pleinement de votre soirée.

– Parking à proximité

– Places limitées, uniquement sur réservation

L’opération Vos Diners Insolites en Alsace est organisée en partenariat avec la Fédération des Chefs d’Alsace, l’Association Etoiles d’Alsace et Alsace Destination Tourisme. .

30 Rue Sainte Gertrude Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 62 92 info@barmes-buecher.com

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English :

Enjoy a unique sensory experience at the heart of Domaine Barmes-Buecher! In the hushed silence of the vaulted cellar, where time seems to stand still, you are whispered an invitation to experience a rare moment when everything becomes a sensation. Like the vine in springtime, like the wine as it reveals itself, this evening is a promise of renewal.

L’événement Dîner insolite en musique au Domaine Barmès-Buecher Wettolsheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach