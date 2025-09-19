DINER INSOLITE Mayenne

DINER INSOLITE

Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Tarif : 50 – 50 – EUR

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19 22:00:00

2025-09-19

́ ̀ – . Un banquet dans un lieu secret, pour vous faire découvrir le patrimoine de Mayenne Co.

Nous vous invitons à plonger dans une ambiance appétissante et inhabituelle le temps d’une soirée. Pour satisfaire l’intrigue, le lieu de ce dîner restera secret jusqu’au dernier moment.

✨ AU PROGRAMME

Découvrez le lieu, ses pratiques, ses recoins, avec les propriétaires.

Dégustez ensuite un grand banquet, un diner de produits locaux, amuses bouche, entrée, plat et dessert, accompagnés de différents vins.

Et si c’était (encore) l’occasion de vivre une soirée atypique proche de chez vous ? Les places sont limitées, réservez votre place dès que possible pour garantir votre participation à cet événement.

INFORMATIONS

⏱️ Heure 19h00

️ Tarif prix unique 50€

(le prix comprends la visite du lieu + le menu apéritif / entrée / plat / dessert + vins & soft ) .

Quai de Waiblingen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr

English :

??? ??????? ???????? ???? ?? ????? ?????-?????????. A banquet in a secret location, to help you discover the heritage of Mayenne Co.

German :

??? ??????? ???????? ???? ?? ????? ?????-?????????. Ein Bankett an einem geheimen Ort, um Ihnen das Kulturerbe von Mayenne Co.

Italiano :

??? ??????? ???????? ???? ?? ????? ?????-?????????. Un banchetto in un luogo segreto, per farvi scoprire il patrimonio della Mayenne Co.

Espanol :

??? ??????? ???????? ???? ?? ????? ?????-?????????. Un banquete en un lugar secreto para descubrir el patrimonio de Mayenne Co.

L’événement DINER INSOLITE Mayenne a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme Mayenne Co