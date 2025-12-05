Dîner Insolite OPUS Saverne

Cloître des Récollets Saverne Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28

Pour cette nouvelle édition, Les Dîners Opus proposent une aventure gastronomique autour d’un menu Terre, Mer et Air, imaginé comme un véritable voyage sensoriel à travers les éléments.

Chaque plat raconte une histoire, entre textures, saveurs et émotions, pour une immersion totale dans l’univers d’Opus. Un menu végétarien est également disponible, élaboré avec la même exigence de créativité et de raffinement.

Afin d’accompagner cette expérience, des accords mets et vins soigneusement sélectionnés sont proposés, ainsi qu’une option accords sans alcool pour offrir à chacun un parcours gustatif harmonieux et personnalisé. .

Cloître des Récollets Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 0431@0431.fr

