DÎNER INTERNATIONAL Pont de Montvert Sud Mont Lozère 23 juin 2025 19:00

Lozère

DÎNER INTERNATIONAL Place de la Moline, city parc Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-23 19:00:00

fin : 2025-06-23

Date(s) :

2025-06-23

L’association le Réseau d’Entraide Volontaire (REV) vous invite pour un dîner international ! Apportez une recette typique de votre pays pour la partager !

L’association le Réseau d’Entraide Volontaire (REV) vous invite pour un dîner international ! Apportez une recette typique de votre pays pour la partager ! .

Place de la Moline, city parc

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 48 13 65 73

English :

The Réseau d’Entraide Volontaire (REV) association invites you to an international dinner! Bring a recipe from your own country to share!

German :

Der Verein le Réseau d’Entraide Volontaire (REV) lädt Sie zu einem internationalen Abendessen ein! Bringen Sie ein typisches Rezept aus Ihrem Land mit, um es mit anderen zu teilen!

Italiano :

L’associazione Réseau d’Entraide Volontaire (REV) vi invita a una cena internazionale! Portate una ricetta tipica del vostro paese da condividere!

Espanol :

La asociación Réseau d’Entraide Volontaire (REV) le invita a una cena internacional ¡Trae una receta típica de tu país para compartir!

L’événement DÎNER INTERNATIONAL Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2025-06-18 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère