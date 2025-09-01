DÎNER INTERNATIONAL Hameau de Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Venez partager un repas et un moment de convivialité avec des jeunes de différentes nationalités qui apportent leur aide lors de chantiers de jeunesse ils vous invitent à leur dernier repas international ! Ramenez si vous le pouvez une spécialité de chez vous pour encore plus de partage !

Hameau de Finiels Colonie de Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie

English :

Come and share a meal and a moment of conviviality with young people of different nationalities who help out on youth work camps: they invite you to their latest international meal! If you can, bring a specialty from home for even more sharing!

German :

Kommen Sie und teilen Sie eine Mahlzeit und einen Moment der Geselligkeit mit Jugendlichen verschiedener Nationalitäten, die bei Jugendcamps mithelfen: Sie laden Sie zu ihrem letzten internationalen Essen ein! Wenn Sie können, bringen Sie eine Spezialität von zu Hause mit, um noch mehr zu teilen!

Italiano :

Venite a condividere un pasto e un momento di convivialità con i giovani di diverse nazionalità che aiutano nei campi di lavoro per i giovani: vi invitano al loro ultimo pranzo internazionale! Se potete, portate con voi una specialità da casa per una condivisione ancora maggiore!

Espanol :

Ven a compartir una comida y un momento de convivencia con jóvenes de distintas nacionalidades que colaboran en campos de trabajo para jóvenes: ¡te invitan a su última comida internacional! Si puedes, tráete una especialidad de casa para compartir aún más

