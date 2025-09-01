DÎNER INTERNATIONAL Hameau de Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère
DÎNER INTERNATIONAL Hameau de Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère lundi 1 septembre 2025.
DÎNER INTERNATIONAL
Hameau de Finiels Colonie de Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-01 19:30:00
fin : 2025-09-01
Date(s) :
2025-09-01
Venez partager un repas et un moment de convivialité avec des jeunes de différentes nationalités qui apportent leur aide lors de chantiers de jeunesse ils vous invitent à leur dernier repas international ! Ramenez si vous le pouvez une spécialité de chez vous pour encore plus de partage !
Venez partager un repas et un moment de convivialité avec des jeunes de différentes nationalités qui apportent leur aide lors de chantiers de jeunesse ils vous invitent à leur dernier repas international ! Ramenez si vous le pouvez une spécialité de chez vous pour encore plus de partage ! .
Hameau de Finiels Colonie de Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 7 82 31 20 57
English :
Come and share a meal and a moment of conviviality with young people of different nationalities who help out on youth work camps: they invite you to their latest international meal! If you can, bring a specialty from home for even more sharing!
German :
Kommen Sie und teilen Sie eine Mahlzeit und einen Moment der Geselligkeit mit Jugendlichen verschiedener Nationalitäten, die bei Jugendcamps mithelfen: Sie laden Sie zu ihrem letzten internationalen Essen ein! Wenn Sie können, bringen Sie eine Spezialität von zu Hause mit, um noch mehr zu teilen!
Italiano :
Venite a condividere un pasto e un momento di convivialità con i giovani di diverse nazionalità che aiutano nei campi di lavoro per i giovani: vi invitano al loro ultimo pranzo internazionale! Se potete, portate con voi una specialità da casa per una condivisione ancora maggiore!
Espanol :
Ven a compartir una comida y un momento de convivencia con jóvenes de distintas nacionalidades que colaboran en campos de trabajo para jóvenes: ¡te invitan a su última comida internacional! Si puedes, tráete una especialidad de casa para compartir aún más
L’événement DÎNER INTERNATIONAL Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2025-08-28 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère