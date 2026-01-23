Diner Japonais (curry) Café Enez Douarnenez

Diner Japonais (curry)

Café Enez 5 Place des Halles Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Dîner japonais (curry) en collaboration avec Daruma Deli sur réservation 07 60 29 68 64 .

Café Enez 5 Place des Halles Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 7 60 29 68 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Diner Japonais (curry)

L’événement Diner Japonais (curry) Douarnenez a été mis à jour le 2026-01-23 par OT PAYS DE DOUARNENEZ