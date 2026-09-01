Diner jazz en plein air avec soirée dansante Velles
samedi 19 septembre 2026 · Velles
Informations pratiques
Velles
Diner jazz en plein air avec soirée dansante
Longueil Velles Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La ferme de Longueil vous accueille pour une soirée jazz.
Deux groupes animent la soirée : Yacuba Trio (venant de région parisienne, David Jacob, est le bassiste emblématique de TRUST depuis 1996) et Duo Dezeer (groupe local). Le diner cuisiné par Charlotte Desplaces ! .
Longueil Velles 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 60 29 91 actraiteur@gmail.com
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English :
The Longueil Farm invites you to an evening of jazz.
L’événement Diner jazz en plein air avec soirée dansante Velles a été mis à jour le 2026-09-09 par BERRY