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AGENDA · Velles

Diner jazz en plein air avec soirée dansante Velles

samedi 19 septembre 2026 · Velles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Longueil
Ville
36330 Velles
Département
Indre
Tarif

Velles

Diner jazz en plein air avec soirée dansante

Longueil Velles Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La ferme de Longueil vous accueille pour une soirée jazz.
Deux groupes animent la soirée : Yacuba Trio (venant de région parisienne, David Jacob, est le bassiste emblématique de TRUST depuis 1996) et Duo Dezeer (groupe local). Le diner cuisiné par Charlotte Desplaces !   .

Longueil Velles 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 60 29 91  actraiteur@gmail.com

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English :

The Longueil Farm invites you to an evening of jazz.

L’événement Diner jazz en plein air avec soirée dansante Velles a été mis à jour le 2026-09-09 par BERRY