Informations pratiques

Velles

Diner jazz en plein air avec soirée dansante

Longueil Velles Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La ferme de Longueil vous accueille pour une soirée jazz.

Deux groupes animent la soirée : Yacuba Trio (venant de région parisienne, David Jacob, est le bassiste emblématique de TRUST depuis 1996) et Duo Dezeer (groupe local). Le diner cuisiné par Charlotte Desplaces ! .

Longueil Velles 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 60 29 91 actraiteur@gmail.com

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English :

The Longueil Farm invites you to an evening of jazz.

L’événement Diner jazz en plein air avec soirée dansante Velles a été mis à jour le 2026-09-09 par BERRY