DÎNER JAZZ Montpellier

Saint-Valentin dîner jazz au Joséphine avec R SAX à Montpellier

Pour célébrer la Saint-Valentin à Montpellier dans une ambiance romantique et musicale, le Joséphine, l’étage du mythique Café Joseph, vous invite à un dîner jazz unique le Samedi 14 février. Une soirée placée sous le signe de l’amour et du jazz, idéale pour un moment à deux ou entre amis.

Dîner jazz avec R SAX une soirée live à Montpellier

Au programme un jazz dinner intimiste avec le talentueux saxophoniste R SAX, pour une expérience musicale live qui accompagne parfaitement votre dîner. Le dîner jazz se déroule de 19h30 à 22h, dans une ambiance chaleureuse et élégante.

Informations pratiques

Samedi 14 février

Horaires 19h30 22h (réservations possibles jusqu’à 20h maximum)

Places limitées (réservation fortement recommandée) réservations en ligne ou par téléphone 04 67 66 31 93

Tapas et cocktails signatures

Pendant le dîner, profitez d’une sélection de tapas et de cocktails signatures, spécialement préparés pour l’occasion. Une carte pensée pour accompagner l’ambiance jazz et rendre votre soirée encore plus mémorable.

After party DJ set soirée festive à Montpellier

La soirée continue dès 22h30 avec une after party DJ set by Tom Harlix. Une ambiance plus festive pour prolonger la nuit et danser jusqu’au bout.

Entrée libre pour le DJ Set .

3 Place Jean Jaurès Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 31 95 joseph@groupe-tandem.fr

English :

Valentine’s Day: jazz dinner at Le Joséphine with R SAX in Montpellier

To celebrate Valentine’s Day in Montpellier in a romantic and musical atmosphere, Joséphine, the upstairs restaurant of the legendary Café Joseph, invites you to a unique jazz dinner on Saturday February 14. An evening dedicated to love and jazz, ideal for a moment with friends or just the two of you.

