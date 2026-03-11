Dîner Jazz• ROMI&SABIN

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07 23:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Le 7 mai 2026, le Domaine le Mezo vous invite à une soirée intimiste où la gastronomie rencontre la musique live. Pour ce dîner jazz, place à un moment chaleureux et vibrant, porté par un duo guitare-voix qui mêle élégance, modernité et complicité scénique.

Sélection du sommelier accords au verre vins & Champagne ou accords sans alcool ou Grands vins à la bouteille avec coupe de Champagne. .

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

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L’événement Dîner Jazz• ROMI&SABIN Ploeren a été mis à jour le 2026-03-11 par ADT 56