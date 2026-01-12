Dîner jeux d’enquète à l’entracte du 640 Capbreton
Dîner jeux d’enquète à l’entracte du 640 Capbreton vendredi 16 janvier 2026.
Dîner jeux d’enquète à l’entracte du 640
12D Rue du Hapchot Capbreton Landes
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
20H
un meurtre a été commis à l’Entracte du 640. Le ou la coupable est encore parmi nous….Vôtre mission ? mener l’enquête, résoudre les énigmes, démasquer l’assassin !
Votre couverture ? un délicieux repas 3 services entrée, plat.
Formez votre équipe , affutez vos méninges et votre appétit. Alors ? Prêts à passer à table ?
30€
PLACES LIMITÉES EXCLUSIVEMENT SUR RESERVATION
09 81 85 89 96 .
12D Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 43 62 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dîner jeux d’enquète à l’entracte du 640
L’événement Dîner jeux d’enquète à l’entracte du 640 Capbreton a été mis à jour le 2026-01-08 par OTI LAS