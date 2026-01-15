Dîner karaoké, soirée dansante Louin

Dîner karaoké, soirée dansante

L’association Louin Animations propose un dîner karaoké, une soirée dansante, spécial Saint Valentin, à partir de 19 h 30, à la salle des fêtes. Animé par Christian, SONO LIGHT MUSIC. Réservations obligatoires jusqu’au 7 février 05 49 64 64 30 ou 06 66 52 54 69 (règlement à la réservation). Menu adulte à 25 € par personne apéritif assiette terre et mer, suprême de pintade sauce foie

gras-haricots verts, pommes de terre grenailles, fromage, salade, duo chocolat vanille café (boissons non comprise). .

