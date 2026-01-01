Dîner-Loto au Casino JOA Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux

Dîner-Loto au Casino JOA

Chemin des Crêts Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 19:00:00

fin : 2026-01-22 23:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Venez passer une soirée gourmande et ludique au Comptoir JOA !

LOTO 6 parties, 3 cartons inclus

À gagner tickets de jeu et cadeaux surprises

Début de la première partie 21h

Animation réservée aux membres du Club JOA à l’issue du repas

Menu unique à venir

Formule 30 € par personne (hors boissons)

5 € de ticket jeu offerts aux membres du Club JOA

Ce menu sera le seul proposé sur ce service.

Réservez vite votre place pour une soirée conviviale et pleine de surprises ! .

Chemin des Crêts Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 28 99 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L’événement Dîner-Loto au Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-01-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX