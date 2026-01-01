Dîner-Loto au Casino JOA Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux
Dîner-Loto au Casino JOA Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux jeudi 22 janvier 2026.
Dîner-Loto au Casino JOA
Chemin des Crêts Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-01-22 19:00:00
fin : 2026-01-22 23:00:00
2026-01-22
Venez passer une soirée gourmande et ludique au Comptoir JOA !
LOTO 6 parties, 3 cartons inclus
À gagner tickets de jeu et cadeaux surprises
Début de la première partie 21h
Animation réservée aux membres du Club JOA à l’issue du repas
Menu unique à venir
Formule 30 € par personne (hors boissons)
5 € de ticket jeu offerts aux membres du Club JOA
Ce menu sera le seul proposé sur ce service.
Réservez vite votre place pour une soirée conviviale et pleine de surprises ! .
Chemin des Crêts Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 28 99 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
