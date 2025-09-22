Dîner Loto Casino JOA Besançon
Dîner Loto
Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon Doubs
Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle ! Le Casino JOA de Besançon vous invite à sa Formule Dîner-Loto « Spécial Pouvoir d’achat », l’occasion parfaite d’allier plaisir des papilles et frisson du jeu.
Installez-vous et savourez un menu gourmand en trois plats, accompagné de vin JOA et d’un café. Une fois le dîner terminé, l’ambiance monte d’un cran la soirée Loto, animée par l’incontournable Dany K.
Réservation obligatoire ! .
