Dîner lyrique au Château Beychevelle

Château Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 260 – 260 – 260 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

le Château Beychevelle ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle autour d’un dîner lyrique mêlant grands vins, gastronomie et airs d’opéra italien.

A cette occasion, un menu raffiné vous sera proposé, accompagné des vins du domaine.

Laissez-vous tenter par une expérience intimiste et privilégiée dans le cadre prestigieux d’un château d’exception.

Sur réservation.

Possibilité de nuitée. .

Château Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 45 41 54 hgallimard@beychevelle.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner lyrique au Château Beychevelle

L’événement Dîner lyrique au Château Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Médoc-Vignoble