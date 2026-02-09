Dîner lyrique au Château Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle
Dîner lyrique au Château Beychevelle
Château Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Gironde
Tarif : 260 – 260 – 260 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
2026-03-26
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
le Château Beychevelle ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle autour d’un dîner lyrique mêlant grands vins, gastronomie et airs d’opéra italien.
A cette occasion, un menu raffiné vous sera proposé, accompagné des vins du domaine.
Laissez-vous tenter par une expérience intimiste et privilégiée dans le cadre prestigieux d’un château d’exception.
Sur réservation.
Possibilité de nuitée. .
Château Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 45 41 54 hgallimard@beychevelle.com
