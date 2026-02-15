Dîner Magnums Hôtel & Restaurant Lalique Bommes

Dîner Magnums

Hôtel & Restaurant Lalique Château Lafaurie-Peyraguey Bommes Gironde

Tarif : 295 – 295 – 295 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Que diriez-vous d’un dîner où l’art des accords mets et vins est porté à son apogée ? Où l’on n’ouvre pas une bonne bouteille mais plusieurs magnums ? Une soirée où vos sens sont portés par l’ouverture d’esprit ?

Nous vous proposons un dîner où chaque plat du menu en 4 temps, imaginé pour l’occasion par le chef Jérôme Schilling, sera accompagné d’un magnum de vin du monde.

Jean-Baptiste Ancelot, explorateur du vin, sommelier et auteur du livre Wine Explorers, le 1er Tour du Monde du Vin, animera, avec notre sommelier Logan Guignot-Trufley, ce dîner en expliquant chaque magnum pour une expérience de dégustation qui marque les esprits.

Une visite de notre domaine viticole vous est offerte à 18h. Rendez-vous en boutique directement (sans dégustation). .

