Dîner mexicain avec spectacle musical des Mariachi « Los Bisontinos » Bligny sur Ouche Place de l’Hôtel de Ville Bligny-sur-Ouche
Dîner mexicain avec spectacle musical des Mariachi « Los Bisontinos » Bligny sur Ouche Place de l’Hôtel de Ville Bligny-sur-Ouche samedi 1 novembre 2025.
Dîner mexicain avec spectacle musical des Mariachi « Los Bisontinos » Bligny sur Ouche
Place de l’Hôtel de Ville Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 19:00:00
fin : 2025-11-01 23:00:00
Date(s) :
2025-11-01
Le quartet de musiciens inspirés des mariachis mexicains vous fera vivre une soirée hautes en couleurs, énergie … et sombreros, pendant que vous dégusterez un repas traditionnel mexicain.
Soirée réservée aux adultes. Réservation obligatoire. .
Place de l’Hôtel de Ville Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : Dîner mexicain avec spectacle musical des Mariachi « Los Bisontinos » Bligny sur Ouche
German : Dîner mexicain avec spectacle musical des Mariachi « Los Bisontinos » Bligny sur Ouche
Italiano :
Espanol :
L’événement Dîner mexicain avec spectacle musical des Mariachi « Los Bisontinos » Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-09-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)