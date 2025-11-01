Dîner mexicain avec spectacle musical des Mariachi « Los Bisontinos » Bligny sur Ouche Place de l’Hôtel de Ville Bligny-sur-Ouche

Place de l’Hôtel de Ville Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Début : 2025-11-01 19:00:00

fin : 2025-11-01 23:00:00

2025-11-01

Le quartet de musiciens inspirés des mariachis mexicains vous fera vivre une soirée hautes en couleurs, énergie … et sombreros, pendant que vous dégusterez un repas traditionnel mexicain.

Soirée réservée aux adultes. Réservation obligatoire. .

Place de l’Hôtel de Ville Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

