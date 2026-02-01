Dîner musical de la Saint-Valentin à Gourdon, Le Petit Bouchon Restaurant Le Petit Bouchon Gourdon
Dîner musical de la Saint-Valentin à Gourdon, Le Petit Bouchon Restaurant Le Petit Bouchon Gourdon samedi 14 février 2026.
Dîner musical de la Saint-Valentin à Gourdon, Le Petit Bouchon
Restaurant Le Petit Bouchon 31, Boulevard du Docteur Cabanès Gourdon Lot
Tarif : 26.5 – 26.5 – 40 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le 14 février, l’amour s’invite aussi en musique au Petit Bouchon
Le 14 février, l’amour s’invite aussi en musique au Petit Bouchon. Pour accompagner votre dîner de la Saint-Valentin, nous aurons le plaisir d’accueillir Fancy Fool. Un duo acoustique, deux voix, une guitare en bois… Et un voyage tout en douceur à travers les plus belles reprises, des années 70 à aujourd’hui. Une ambiance intime, chaleureuse, idéale pour partager un beau moment à deux ou à plusieurs.
Une table, une belle assiette, de la musique live… Il ne manque plus que vous.
.
Restaurant Le Petit Bouchon 31, Boulevard du Docteur Cabanès Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 13 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On February 14, love also invites itself in music at the Petit Bouchon
L’événement Dîner musical de la Saint-Valentin à Gourdon, Le Petit Bouchon Gourdon a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Gourdon