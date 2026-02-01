Dîner musical de la Saint-Valentin à Gourdon, Le Petit Bouchon Restaurant Le Petit Bouchon Gourdon

Dîner musical de la Saint-Valentin à Gourdon, Le Petit Bouchon

Restaurant Le Petit Bouchon 31, Boulevard du Docteur Cabanès Gourdon Lot

Tarif : 26.5 – 26.5 – 40 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le 14 février, l’amour s’invite aussi en musique au Petit Bouchon

Le 14 février, l’amour s’invite aussi en musique au Petit Bouchon. Pour accompagner votre dîner de la Saint-Valentin, nous aurons le plaisir d’accueillir Fancy Fool. Un duo acoustique, deux voix, une guitare en bois… Et un voyage tout en douceur à travers les plus belles reprises, des années 70 à aujourd’hui. Une ambiance intime, chaleureuse, idéale pour partager un beau moment à deux ou à plusieurs.

Une table, une belle assiette, de la musique live… Il ne manque plus que vous.

Restaurant Le Petit Bouchon 31, Boulevard du Docteur Cabanès Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 13 26

English :

On February 14, love also invites itself in music at the Petit Bouchon

