Dîner musical de la Saint-Valentin Casino JOA Giffaumont-Champaubert
Tarif : 54 – 54 – 54 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Tout public
Le Chef et sa brigade vous ont concocté un menu spécial une date remplie d’amour et de gourmandise. Votre soirée sera accompagnée en douceur et en musique par la troupe Love Story. Menu unique Sur réservation
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
