Dîner musical de la Saint-Valentin Casino JOA Giffaumont-Champaubert

Dîner musical de la Saint-Valentin

Tarif : 54 – 54 – 54 EUR

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Tout public

Le Chef et sa brigade vous ont concocté un menu spécial une date remplie d’amour et de gourmandise. Votre soirée sera accompagnée en douceur et en musique par la troupe Love Story. Menu unique Sur réservation

Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00

