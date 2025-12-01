Dîner musical de Noël au Mezo Route d’Arradon Ploeren

Dîner musical de Noël au Mezo Route d’Arradon Ploeren mercredi 24 décembre 2025.

Dîner musical de Noël au Mezo

Route d’Arradon Domaine Le Mezo Ploeren Morbihan

Début : 2025-12-24 19:00:00

2025-12-24

Dîner musical de Noël, moment inoubliable au Domaine le Mezo.

Cette année encore, nous vous proposons un dîner musical de Noël avec un groupe live au répertoire Jazz, pour célébrer cette occasion spéciale. Profitez du Cocktail au Champagne et du dîner gastronomique de Noël en 4 temps spécialement préparé par nos Chefs, accompagné d’un accord mets et vins ou de boissons sans alcool, champagne compris.

Menu de Noël

• Amuse Bouche Araignée de mer et le caviar osciètre, variation de betterave bourgeon de sapin, glace au géranium rosat de notre jardin et genmaicha

• Entrée Saint Jacques de nos côtes rôties, crème de corail variation de salsifis à la truffe noire

• Poisson Homard bleu rôti ai beurre de crustacé variation de carotte à l’ail noire, poitrine de cochon glacé sauce homardine

• Viande Volaille cotisée à la truffe noire, déclinaison de buttent et agrumes sauce

• Dessert Bûche poire-vanille biscuit muscovado sésame & avoine caramélisés .

Route d’Arradon Domaine Le Mezo Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

