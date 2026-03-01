Dîner Musical La Villa Quiberon

Dîner Musical

La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07 22:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Venez dîner dans une ambiance musicale pour le temps d’une soirée à LA VILLA. Dans un style élégant et calme, le groupe CHILL JAZZ DUO viendra vous faire une représentation et animer votre dîner. Venez en profiter. .

La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 68 92 33 25

L’événement Dîner Musical Quiberon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon