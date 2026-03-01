Dîner Musical La Villa Quiberon
Dîner Musical La Villa Quiberon samedi 7 mars 2026.
Dîner Musical
La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon Morbihan
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07 22:30:00
2026-03-07
Venez dîner dans une ambiance musicale pour le temps d’une soirée à LA VILLA. Dans un style élégant et calme, le groupe CHILL JAZZ DUO viendra vous faire une représentation et animer votre dîner. Venez en profiter. .
La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 68 92 33 25
