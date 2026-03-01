Dîner Musical La Villa Quiberon
Dîner Musical La Villa Quiberon samedi 28 mars 2026.
Dîner Musical
La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28 22:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Venez profiter d’un dîner musical au restaurant LA VILLA. Profitez d’un dîner animé par le groupe SOULKOLORS dans un style calme et élégant dans une ambiance soul pour le temps d’une soirée. .
La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 88 87 20 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Dîner Musical Quiberon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon