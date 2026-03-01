Dîner Musical La Villa Quiberon

Dîner Musical

La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon Morbihan

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 22:30:00

2026-03-28

Venez profiter d’un dîner musical au restaurant LA VILLA. Profitez d’un dîner animé par le groupe SOULKOLORS dans un style calme et élégant dans une ambiance soul pour le temps d’une soirée. .

La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 88 87 20 47

