Dîner ou Déjeuner Spectacle Utopia Land Bussy-en-Othe

Dîner ou Déjeuner Spectacle

Utopia Land 8 Lieu-dit Les Étangs de Saint-Ange Bussy-en-Othe Yonne

Début : 2025-11-29 12:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-06 2025-12-11 2025-12-14 2025-12-18 2025-12-26

Nous vous accueillons dans la majestueuse salle de spectacle Utopia et vous proposons un repas-spectacle de cirque, en formule déjeuner ou dîner. Après le déjeuner ou le dîner, découvrez un spectacle de cirque unique où les artistes internationaux, vous dévoilent tous leurs talents à travers des numéros variés qui vous ferons voyager dans un univers exceptionnel. .

Utopia Land 8 Lieu-dit Les Étangs de Saint-Ange Bussy-en-Othe 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 63 52 03 20 contact@utopia-land.fr

