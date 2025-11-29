Dîner ou Déjeuner Spectacle Utopia Land Bussy-en-Othe
Dîner ou Déjeuner Spectacle Utopia Land Bussy-en-Othe samedi 29 novembre 2025.
Dîner ou Déjeuner Spectacle
Utopia Land 8 Lieu-dit Les Étangs de Saint-Ange Bussy-en-Othe Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 12:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-12-06 2025-12-11 2025-12-14 2025-12-18 2025-12-26
Nous vous accueillons dans la majestueuse salle de spectacle Utopia et vous proposons un repas-spectacle de cirque, en formule déjeuner ou dîner. Après le déjeuner ou le dîner, découvrez un spectacle de cirque unique où les artistes internationaux, vous dévoilent tous leurs talents à travers des numéros variés qui vous ferons voyager dans un univers exceptionnel. .
Utopia Land 8 Lieu-dit Les Étangs de Saint-Ange Bussy-en-Othe 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 63 52 03 20 contact@utopia-land.fr
English : Dîner ou Déjeuner Spectacle
German : Dîner ou Déjeuner Spectacle
Italiano :
Espanol :
L’événement Dîner ou Déjeuner Spectacle Bussy-en-Othe a été mis à jour le 2025-10-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)