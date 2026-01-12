Dîner parcours

Beauvais Oise

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 17:45:00

fin : 2026-06-11 20:45:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-06-11 2026-07-09 2026-10-08

Et si chaque plat devenait une étape d’un voyage ? Les Dîners parcours gourmand et culturel vous proposent une expérience inédite savourer un menu complet, servi dans plusieurs restaurants, entrecoupé de haltes culturelles guidées.

À chaque escale, la guide vous dévoile l’histoire de lieux connus ou méconnus de la ville. Puis, vous reprenez votre chemin vers la prochaine assiette, dans une ambiance conviviale et curieuse. Chaque dîner est unique, pensé pour surprendre les habitués comme les curieux. Vous pouvez tous les faire, sans jamais avoir l’impression de revivre la même soirée.

Ces soirées sont aussi l’occasion de rencontrer d’autres passionnés, de vivre Beauvais autrement, et de créer des souvenirs gourmands et chaleureux.

Places limitées Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 30 30 contact@visitbeauvais.fr

English :

What if each dish became a stage in a journey? The Gourmet and Cultural Itinerary Dinners offer you a unique experience: savour a complete menu, served in several restaurants, interspersed with guided cultural stops?

At each stop, the guide reveals the history of well-known and little-known places in the city. Each dinner is unique, designed to surprise regulars and the curious alike. You can do them all, without ever feeling like you’re reliving the same evening?

These evenings are also an opportunity to meet other enthusiasts, to experience Beauvais in a different way, and to create warm, gourmet memories?

Limited places Reservations required at the Tourist Office

