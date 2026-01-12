Dîner parcours spécial Saint-Valentin

Beauvais Oise

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 17:45:00

fin : 2026-02-12 20:45:00

Date(s) :

2026-02-12

Et si chaque plat devenait une étape pour créer des liens ?

Les Dîners parcours spéciale rencontre vous invitent à vivre une expérience unique partager un menu complet, servi dans plusieurs restaurants, ponctué de haltes culturelles guidées… et surtout, de moments pour faire connaissance.

À chaque escale, la guide vous dévoile l’histoire de lieux emblématiques ou secrets de la ville. Entre deux découvertes, vous reprenez la route vers la prochaine assiette, dans une ambiance chaleureuse et propice aux échanges.

Ces soirées sont pensées pour les curieux, les gourmands… et ceux qui aiment rencontrer de nouvelles personnes. Chaque parcours est différent, pour que chaque rencontre soit une surprise.

Venez vivre Beauvais autrement, créer des souvenirs gourmands et tisser des liens autour d’une table.

Places limitées Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 30 30 contact@visitbeauvais.fr

English :

And what if each course became a stage in the creation of new ties?

Les Dîners parcours spéciale rencontre invites you to enjoy a unique experience: sharing a complete menu, served in several restaurants, punctuated by guided cultural stops? and above all, moments to get to know each other.

At each stop, the guide reveals the history of emblematic or secret places in the city. Between two discoveries, you’ll be on your way to your next meal, in a warm and friendly atmosphere.

These evenings are designed for the curious, the gourmets? and those who like to meet new people. Each route is different, so that every encounter is a surprise.

Come and experience Beauvais in a different way, create gourmet memories and forge links around a table.

Limited places Reservations required at the Tourist Office

