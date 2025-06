DÎNER PAYSAN Saint-Bauzille-de-Putois 16 juillet 2025 07:00

Hérault

DÎNER PAYSAN Route de Montoulieu Saint-Bauzille-de-Putois Hérault

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

C’est le retour des dîners paysans de Montoulieu !

Pour cette première date, c’est le Domaine de Sauzet qui organisera ce repas.

Les agriculteurs et artisans de Montoulieu et des environs préparent et cuisinent pour vous leurs produits. Vous allez de stand en stand pour composer votre repas. Des tables sont disposées sur place. .

Route de Montoulieu

Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie

English :

The Montoulieu peasant dinners are back!

For this first date, the Domaine de Sauzet will be hosting the meal.

German :

Es ist wieder Zeit für die Bauernessen in Montoulieu!

An diesem ersten Termin wird die Domaine de Sauzet dieses Essen organisieren.

Italiano :

Tornano le cene contadine di Montoulieu!

Per questo primo appuntamento, il Domaine de Sauzet organizzerà il pasto.

Espanol :

¡Vuelven las cenas campestres de Montoulieu!

Para esta primera cita, el Domaine de Sauzet organizará la comida.

L’événement DÎNER PAYSAN Saint-Bauzille-de-Putois a été mis à jour le 2025-06-25 par 34 ADT34