DÎNER PAYSAN SOUS LES ÉTOILES Montoulieu

DÎNER PAYSAN SOUS LES ÉTOILES

99 D 108 Montoulieu Hérault

L’Oliveraie Barthélémy a le plaisir de vous accueillir pour un dîner paysan, à Montoulieu.

Les agriculteurs et artisans de Montoulieu et des environs préparent et cuisinent pour vous leurs produits. Vous allez de stand en stand pour composer votre repas. Des tables sont disposées sur place. .

English :

L’Oliveraie Barthélémy is delighted to welcome you to a peasant dinner in Montoulieu.

German :

L’Oliveraie Barthélémy freut sich, Sie zu einem Bauernessen in Montoulieu begrüßen zu dürfen.

Italiano :

L’Oliveraie Barthélémy è lieta di accogliervi per una cena in agriturismo a Montoulieu.

Espanol :

L’Oliveraie Barthélémy se complace en darle la bienvenida a una cena en una granja de Montoulieu.

