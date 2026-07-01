Informations pratiques

Montoulieu

DÎNER PAYSAN SOUS LES ÉTOILES

Montoulieu Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Profitez des Diners Paysans Domaine Terres des 2 sources vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale des dîners paysans à Montoulieu !

Les agriculteurs et artisans de Montoulieu et des environs préparent et cuisinent pour vous leurs produits.

Vous allez de stand en stand pour composer votre repas.

Des tables sont disposées sur la place du village pour consommer sur place. .

Montoulieu 34190 Hérault Occitanie

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English : DÎNER PAYSAN SOUS LES ÉTOILES

Enjoy the Farmers’ Dinners! Domaine Terres des 2 Sources invites you to a fun-filled evening of farmers’ dinners in Montoulieu!

L’événement DÎNER PAYSAN SOUS LES ÉTOILES Montoulieu a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34