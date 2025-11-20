Dîner plus près des étoiles Les Darbollées Les Allues

Dîner plus près des étoiles

Les Darbollées Le Monchu Les Allues Savoie

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-04-07

Date(s) :

2025-12-13

Le restaurant Le Monchu vous propose de monter en dameuse pour un dîner au choix (savoyard et/ou bistronomique) tout en profitant du décor époustouflant de la nuit. Plus près de la nature, plus près des étoiles, un dîner magique pour toute la famille.

Les Darbollées Le Monchu Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 22 46 09 monchumeribel@gmail.com

English : Dinner closer to the stars

Restaurant Le Monchu invites you to take a ride in a snow groomer for a dinner of your choice (Savoyard and/or bistronomic) while enjoying the breathtaking scenery of the night. Closer to nature, closer to the stars, a magical dinner for the whole family.

German :

Das Restaurant Le Monchu bietet Ihnen die Möglichkeit, mit einer Pistenraupe zu fahren, um ein Abendessen nach Wahl (savoyisch und/oder bistronomisch) zu genießen und dabei die atemberaubende Kulisse der Nacht zu erleben. Näher an der Natur, näher an den Sternen, ein magisches Abendessen für die ganze Familie.

Italiano :

Il ristorante Le Monchu vi invita a fare un giro sul battipista per una cena savoiarda e/o bistronomica a scelta, godendo dello scenario mozzafiato della notte. Più vicini alla natura, più vicini alle stelle, una cena magica per tutta la famiglia.

Espanol :

El restaurante Le Monchu le invita a dar un paseo en la máquina pisanieves para elegir entre una cena saboyana y/o bistronómica, mientras disfruta del impresionante paisaje nocturno. Más cerca de la naturaleza, más cerca de las estrellas, una cena mágica para toda la familia.

