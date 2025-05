DÎNER POP AU DOMAINE DU GRAND PUY – Montpellier, 13 juin 2025 07:00, Montpellier.

Vendredi 13 juin Une soirée printanière d’exception

Venez profiter d’une soirée printanière unique autour d’un dîner raffiné, accompagné par la musique envoûtante du groupe Grave2Groove.

Laissez-vous transporter par leur univers musical singulier, mêlant guitares et voix au service de reprises éclectiques, pour une ambiance à la fois magique et sophistiquée.

Notre chef vous propose un menu spécial, alliant les saveurs méditerranéennes à une créativité culinaire assumée, pour une expérience gastronomique inoubliable.

Le tout dans le cadre élégant de notre Folie Montpelliéraine, magnifique bâtisse du XVIIIe siècle nichée dans un écrin de verdure aux portes de Montpellier, où se conjuguent convivialité et raffinement.

Menu

Entrée

Comme un gaspacho de légumes bio de Maurin, pain de graines de courge maison et lamelles de blancs de seiche

Plat

Tournedos de thon Sashimi snacké au beurre de Montpellier, riz noir Vénéré aux citrons confits, sauce vierge

ou

Côtelette d’agneau française grillée et son parmentier d’épaule confite, salade de jeunes pousses et jus réduit à la sauge

Dessert

Clafouti moelleux aux abricots et cerises de pays, coulis vanillé et quenelle de glace au thé Matcha

Tarif 45 € par personne

Réservations sur notre site ou par téléphone au 04 11 28 22 30.

Attention, les places sont limitées. Pensez à réserver rapidement !

Adresse 411 rue du Mas Nouguier, 34070 Montpellier

Parking gratuit sur place .

411 Rue du Mas Nouguier

Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 11 28 22 30 grandpuy.contact@cdm34.org

English :

Friday June 13? An exceptional spring evening

Come and enjoy a unique spring evening of fine dining, accompanied by the spellbinding music of Grave2Groove.

Let themselves be transported by their singular musical universe, blending guitars and vocals with eclectic covers, for an ambiance that’s both magical and sophisticated.

German :

Freitag, den 13. Juni ? Ein außergewöhnlicher Frühlingsabend

Genießen Sie einen einzigartigen Frühlingsabend bei einem raffinierten Abendessen, begleitet von der bezaubernden Musik der Gruppe Grave2Groove.

Lassen Sie sich von ihrem einzigartigen musikalischen Universum mitreißen, in dem sie Gitarren und Stimmen mit eklektischen Coverversionen zu einer magischen und anspruchsvollen Atmosphäre vereinen.

Italiano :

Venerdì 13 giugno? Un’eccezionale serata di primavera

Venite a godervi un’eccezionale serata primaverile di cucina raffinata, accompagnata dalla musica incantata dei Grave2Groove.

Lasciatevi trasportare dal loro universo musicale unico, che fonde chitarre e voci con cover eclettiche per creare un’atmosfera magica e sofisticata.

Espanol :

¿Viernes 13 de junio? Una velada primaveral excepcional

Venga a disfrutar de una velada primaveral única, acompañada de la música hechizante de Grave2Groove.

Déjese transportar por su universo musical único, que mezcla guitarras y voces con versiones eclécticas para crear una atmósfera mágica y sofisticada.

