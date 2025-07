Diner provençal Nyons

Diner provençal Nyons vendredi 15 août 2025.

Diner provençal

Place du Calvaire Nyons Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Début : Vendredi 2025-08-15

2025-08-15

Dans le cadre de Randonne en Fête, diner Provençal autour de la soupe au pistou, proposé par l’association Nyons Patrimoine .

Réservation à l’Office de Tourisme.

En cas de pluie, repli à la Brasserie la Restanque, à côté du Parc aquatique.

Place du Calvaire Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 40 68 dominique.engelhart@orange.fr

English :

As part of Randonne en Fête, a Provencal dinner of pistou soup, organized by the « Nyons Patrimoine » association.

Reservations at the Tourist Office.

In case of rain, retreat to Brasserie la Restanque, next to the Water Park.

German :

Im Rahmen von Randonne en Fête, Provenzalisches Abendessen rund um die Pistou-Suppe, vorgeschlagen von der Vereinigung « Nyons Patrimoine ».

Reservierung im Office de Tourisme.

Bei Regen Ausweichmöglichkeit in der Brasserie la Restanque, neben dem Wasserpark.

Italiano :

Nell’ambito di Randonne en Fête, cena provenzale a base di zuppa di pistou, organizzata dall’associazione « Nyons Patrimoine ».

Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo.

In caso di pioggia, ritirarsi alla Brasserie la Restanque, accanto al Parco acquatico.

Espanol :

En el marco de Randonne en Fête, cena provenzal a base de sopa de pistou, organizada por la asociación « Nyons Patrimoine ».

Reservas en la Oficina de Turismo.

En caso de lluvia, retírese a la Brasserie la Restanque, junto al Parque Acuático.

