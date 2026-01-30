Dîner quiz citoyenneté La Boucholière Parthenay

Dîner quiz citoyenneté La Boucholière Parthenay vendredi 20 février 2026.

La Boucholière Auberge de La Boucholière Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20

Date(s) :
2026-02-20

Un diner au restaurant autour d’un quiz sur la citoyenneté avec l’intervention d’experts

Repas offert
Transport possible
A partir de 18 ans
Sur inscription places limitées   .

La Boucholière Auberge de La Boucholière Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 

