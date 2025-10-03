Dîner-rencontre chez Pickles avec la Ferme du Bois des Anses Pickles Nantes

Dîner-rencontre chez Pickles avec la Ferme du Bois des Anses Vendredi 3 octobre, 19h30 Pickles Loire-Atlantique

Sur réservation

Participez à un dîner-rencontre exceptionnel avec les maraîchères Laura Guillemot et Olga Barazer. L’occasion idéale d’échanger autour de leur parcours, de leur passion pour la terre et d’une agriculture respectueuse. Le tout accompagné d’un menu 100 % végétal, gourmand et de saison, préparé avec soin. Un moment convivial qui allie découverte culinaire et rencontre inspirante.

Réservation : 02 51 84 11 89

Pickles 2 rue du marais 44300 Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

