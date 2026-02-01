Dîner romantique de la Saint-Valentin au restaurant Le Novo Restaurant Le Novo Aix-en-Provence

Dîner romantique de la Saint-Valentin au restaurant Le Novo

Samedi 14 février 2026 de 18h30 à 0h. Restaurant Le Novo 1 boulevard de la République Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Début : 2026-02-14 18:30:00

fin : 2026-02-14 00:00:00

2026-02-14

Saint-Valentin au Novo Une escapade gourmande à Aix-en-Provence !Amoureux

Offrez-vous une soirée envoûtante dans uncadre intimiste, où cuisine raffinée et ambiance chaleureuse se mêlent. Découvrez le menu spécial à 49€/pers. produits frais, saveurs audacieuses et desserts à partager. L’amour se savoure aussi dans l’assiette… Réservez vite pour un dîner inoubliable !



Le menu est disponible en téléchargement en bas de page. .

Restaurant Le Novo 1 boulevard de la République Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 31 20 08

English :

Valentine’s Day at Novo: A gourmet getaway in Aix-en-Provence!

