Diner Saint-Valentin aux Jardins de l’Anjou La Pommeraye Mauges-sur-Loire

Diner Saint-Valentin aux Jardins de l’Anjou

La Pommeraye 9 Chemin de Vaujou Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 12.8 – 12.8 – 12.8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez fêter la fin d’année aux Jardins de l’Anjou à la Pommeraye à Mauges-sur-Loire entre Angers et Nantes.

L’amour est à l’honneur aux Jardins de l’Anjou ! Offrez à votre moitié une soirée inoubliable dans un cadre enchanteur, entre Loire et vignobles, pour célébrer la Saint-Valentin.

L’équipe a concocté un menu spécial, subtil et raffiné, pour éveiller vos papilles et créer le parfait tête-à-tête romantique. Laissez-vous emporter par la magie de cet instant privilégié.

Prolongez le plaisir en vous offrant un séjour complet avec nuitée à l’hôtel 3*** dans les chambres rénovées, un petit-déjeuner gourmand et un accès au centre aquatique et bien-être Aqualoire* .

La Pommeraye 9 Chemin de Vaujou Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 35 11 00 reservation@jardinsdelanjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate the end of the year at the Jardins de l’Anjou at La Pommeraye in Mauges-sur-Loire between Angers and Nantes.

L’événement Diner Saint-Valentin aux Jardins de l’Anjou Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges