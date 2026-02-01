Dîner saint valentin place Bugeau Fouras
Dîner saint valentin place Bugeau Fouras samedi 14 février 2026.
Dîner saint valentin
place Bugeau Casino de Fouras Fouras Charente-Maritime
Tarif : 65 – 65 – EUR
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14 23:00:00
2026-02-14
Célébrez la Saint-Valentin autour d’un dîner gastronomique en musique. Laissez-vous porter par un concert live avec le duo JoY dans une ambiance romantique et raffinée, pour une soirée placée sous le signe de l’amour.
place Bugeau Casino de Fouras Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 63 16 contact-fouras@joa.fr
English : Valentine’s Day dinner
Celebrate Valentine’s Day with a gourmet dinner accompanied by music. Let yourself be carried away by a live concert with the duo JoY in a romantic and refined atmosphere, for an evening dedicated to love.
