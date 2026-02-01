Dîner saint valentin place Bugeau Fouras

Dîner saint valentin

place Bugeau Casino de Fouras Fouras Charente-Maritime

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Célébrez la Saint-Valentin autour d’un dîner gastronomique en musique. Laissez-vous porter par un concert live avec le duo JoY dans une ambiance romantique et raffinée, pour une soirée placée sous le signe de l’amour.

place Bugeau Casino de Fouras Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Valentine’s Day dinner

Celebrate Valentine’s Day with a gourmet dinner accompanied by music. Let yourself be carried away by a live concert with the duo JoY in a romantic and refined atmosphere, for an evening dedicated to love.

