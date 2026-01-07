Dîner Saint-Valentin La Vaupalière

Dîner Saint-Valentin

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière Seine-Maritime

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 23:30:00

2026-02-14

The LOVE day , réservez votre dîner en amoureux au restaurant du Clos de la Vaupalière en Normandie Caux Vexin.

Menu unique FAIT MAISON à 45€ ttc par personne

Entrée, plat & douceur sucrée (hors boisson) .

Soirée sur réservation.

Choix des plats à communiquer en amont (voir détail sur le site)

Réservez par CB au 02.35.330.330

Ou à partir de 2 personnes, vous pouvez réserver en ligne sur le site. .

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 03 30 contact@closvaupaliere.fr

