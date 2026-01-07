Dîner Saint-Valentin La Vaupalière
Dîner Saint-Valentin La Vaupalière samedi 14 février 2026.
Dîner Saint-Valentin
Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière Seine-Maritime
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14 23:30:00
2026-02-14
The LOVE day , réservez votre dîner en amoureux au restaurant du Clos de la Vaupalière en Normandie Caux Vexin.
Menu unique FAIT MAISON à 45€ ttc par personne
Entrée, plat & douceur sucrée (hors boisson) .
Soirée sur réservation.
Choix des plats à communiquer en amont (voir détail sur le site)
Réservez par CB au 02.35.330.330
Ou à partir de 2 personnes, vous pouvez réserver en ligne sur le site. .
Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 03 30 contact@closvaupaliere.fr
English : Dîner Saint-Valentin
