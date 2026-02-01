Dîner Saint Valentin Mercure Valence Sud Hôtel Mercure Valence Sud Valence
Hôtel Mercure Valence Sud 2 rue Chantecouriol Valence Drôme
Tarif : 49 – 49 – EUR
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14 22:00:00
2026-02-14
Samedi 14 février, célébrez la Saint-Valentin au Mercure avec un dîner en 3 plats, coupe de champagne incluse et ambiance piano-bar live avec David Souchier.
Hôtel Mercure Valence Sud 2 rue Chantecouriol Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 80 70 h6398@accor.com
English :
On Saturday February 14, celebrate Valentine’s Day at the Mercure with a 3-course dinner, including a glass of champagne and live piano bar with David Souchier.
