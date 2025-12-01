Dîner & soirée Saint-Sylvestre Castel Damandre Les Planches-près-Arbois

Dîner & soirée Saint-Sylvestre

Castel Damandre 18 Rue de la Cascade Les Planches-près-Arbois Jura

Tarif : 140 – 140 – 140 EUR

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Une soirée dansante et menu dégustation (sans les vins).

Thème: années 80

Plus d’information à venir !

Sur réservation

Le restaurant Le Castel Damandre:

Restaurant gastronomique classé Table distinguée par le guide Logis d’exception . Le fait-maison est de rigueur.

La salle du restaurant est décorée de façon élégante belles nappes blanches, vaisselle chic, bouquets de fleurs… Grâce à Pascal Mathieu, les yeux se régalent tout autant que les papilles. Le Chef apporte un soin tout particulier à la présentation des mets, qu’il rend aussi beaux que bons.

Ouverture en décembre

Lundi 22 fermé

Mardi 23 fermé

Mercredi 24 fermé

Jeudi 25 fermé

Vendredi 26 fermé

Samedi 27 soir

Dimanche 28 midi & soir

Lundi 29 fermé

Mardi 30 soir

Mercredi 31 soir

En janvier

Jeudi 1er soir

Vendredi 2 soir

Samedi 3 soir

Dimanche 4 fermé .

Castel Damandre 18 Rue de la Cascade Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 08 17 hotel@casteldamandre.com

