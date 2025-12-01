Dîner & soirée Saint-Sylvestre Castel Damandre Les Planches-près-Arbois
Dîner & soirée Saint-Sylvestre Castel Damandre Les Planches-près-Arbois mercredi 31 décembre 2025.
Dîner & soirée Saint-Sylvestre
Castel Damandre 18 Rue de la Cascade Les Planches-près-Arbois Jura
Tarif : 140 – 140 – 140 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Une soirée dansante et menu dégustation (sans les vins).
Thème: années 80
Plus d’information à venir !
Sur réservation
Le restaurant Le Castel Damandre:
Restaurant gastronomique classé Table distinguée par le guide Logis d’exception . Le fait-maison est de rigueur.
La salle du restaurant est décorée de façon élégante belles nappes blanches, vaisselle chic, bouquets de fleurs… Grâce à Pascal Mathieu, les yeux se régalent tout autant que les papilles. Le Chef apporte un soin tout particulier à la présentation des mets, qu’il rend aussi beaux que bons.
Ouverture en décembre
Lundi 22 fermé
Mardi 23 fermé
Mercredi 24 fermé
Jeudi 25 fermé
Vendredi 26 fermé
Samedi 27 soir
Dimanche 28 midi & soir
Lundi 29 fermé
Mardi 30 soir
Mercredi 31 soir
En janvier
Jeudi 1er soir
Vendredi 2 soir
Samedi 3 soir
Dimanche 4 fermé .
Castel Damandre 18 Rue de la Cascade Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 08 17 hotel@casteldamandre.com
English : Dîner & soirée Saint-Sylvestre
L’événement Dîner & soirée Saint-Sylvestre Les Planches-près-Arbois a été mis à jour le 2025-11-26 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA