Dîner Soirée ukrainienne Villa Carminii Chermignac samedi 17 janvier 2026.
Villa Carminii 14 avenue du littoral Chermignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 19:30:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Le restaurant La Villa Carminii organise une soirée ukrainienne autour d’un menu dégustation. L’occasion d’un dépaysement et d’une rencontre.
Villa Carminii 14 avenue du littoral Chermignac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 31 94 villacarminii@gmail.com
English :
The Villa Carminii restaurant is organizing a Ukrainian evening with a tasting menu. An opportunity for a change of scenery and an encounter.
L’événement Dîner Soirée ukrainienne Chermignac a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge