Dîner solidaire pour sauver des vies en mer Vendredi 16 mai 2025 à 19h30. Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2e édition du dîner solidaire pour sauver des vies en mer. Nous vous attendons nombreux.ses pour cette soirée d’engagement et de solidarité !

Marie Josée Ordener, à la tête des grandes Tables et figure de proue du partenariat avec SOS Méditerranée explique l’origine de ce dîner Qu’est-ce qu’“avoir faim” ? Cette question tourne dans nos têtes depuis deux ans. Que pouvons-nous faire, nous, professionnels d’une cuisine très largement consommée par des gens qui n’ont jamais eu faim ?









Notre collectif, les équipes de SOS Méditerranée et des personnels de l’AP-HM travaillent ensemble depuis deux ans pour comprendre ces corps en souffrance, et réfléchir à des solutions. Les 10 ans de SOS Méditerranée sont l’occasion de présenter au public ces deux ans de réflexion et d’avancées. Il y a 3 semaines, les conserves, élaborées par notre collectif après calculs, pesées et autres considérations nutritionnelles, sont parties de la conserverie de Bayonne pour être distribuées aux personnes rescapées recueillies sur l’Ocean Viking ! Elles seront présentées lors du repas du 16 mai pour lequel les membres du collectif proposeront, dans la continuité de l’évènement de 2023, une réflexion sur la cuisine d’urgence .







Un menu imaginé et préparé par un collectif de chef.fes marseillais.es engagé.es



– Le repas est élaboré par Farhad Ahamadi, Jérôme Di Salvio, Marie-Josée Ordener, Emmanuel Perrodin, Sébastien Richard, Yass Siradji, Sébastien Cortez et Sylvain Martin.

– La pâtisserie par Jérôme Raffaeli et Kevin Yau







Chaque table de 12 convives accueillera un membre de SOS Méditerranée, pour partager son engagement et témoigner de la réalité du sauvetage en Méditerranée et rappeler l’urgence d’agir face à cette crise humanitaire qui perdure, dix ans après la création de l’association. .

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

2nd edition of the solidarity dinner to save lives at sea. We look forward to seeing many of you for this evening of commitment and solidarity!

German :

2. Ausgabe des Solidaritätsdinners, um Leben auf See zu retten. Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem Abend des Engagements und der Solidarität!

Italiano :

2° cena di solidarietà per salvare vite in mare. Vi aspettiamo per questa serata di impegno e solidarietà!

Espanol :

2ª cena solidaria para salvar vidas en el mar. Os esperamos a todos en esta velada de compromiso y solidaridad

