Diner sous les Étoiles Chenonceaux

Diner sous les Étoiles Chenonceaux samedi 19 juillet 2025.

Diner sous les Étoiles

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 120 – 120 – EUR

120

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Dans le cadre de la soirée Dégustation Sous les Étoiles

Le Chef de L’Orangerie vous propose un menu gastronomique en accord Mets et Vins AOC Touraine Chenonceaux

Soupe à la truffe d’été

Croustillant de gambas au curry rouge et basilic

Marbré de volaille et foie gras, chutney d’abricots au romarin, jeunes pousses

Filet de bar rôti au beurre ½ sel, petits pois à la Française, soubise et jus à la fève Tonka

Trilogie de fromages affiné par Rodolphe Le Meunier, gel citron, beurre et pain aux fruits

Entremets chocolat Alto el sol, ganache au malt

(droit d’entrée à la soirée Dégustation sous les Etoiles inclus) 120 .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire welcome@chenonceau.com

English :

As part of the « Tasting Under the Stars » event

L’Orangerie’s Chef proposes a gastronomic menu with food and wine pairing AOC Touraine Chenonceaux

German :

Im Rahmen des Abends « Dégustation Sous les Étoiles » (Verkostung unter Sternen)

Der Chefkoch der L?Orangerie serviert Ihnen ein gastronomisches Menü in Abstimmung mit Speisen und Weinen aus der AOC Touraine Chenonceaux

Italiano :

Nell’ambito della serata « Degustazione sotto le stelle »

Lo chef de L’Orangerie vi propone un menu gastronomico con abbinamento cibo-vino AOC Touraine Chenonceaux

Espanol :

En el marco de la velada « Degustación bajo las estrellas

El Chef de L’Orangerie le propone un menú gastronómico con maridaje AOC Touraine Chenonceaux

